Узбекистан и Совет сотрудничества стран Персидского залива обсудили укрепление взаимодействия

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива обсудили вопросы укрепления взаимодействия между регионами.

Как передает Trend, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасима бин Мухаммада аль-Будайви.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития конструктивного диалога и укрепления взаимодействия Узбекистана с Советом.

Президент Узбекистана отметил динамику многопланового сотрудничества между регионами и высоко оценил плодотворные итоги состоявшейся в городе Ташкент второй встречи министров иностранных дел.

Узбекистан и Совет рассмотрели ход выполнения договоренностей первого саммита стран Центральной Азии и арабских государств Залива, прошедшего в прошлом году в городе Джидда.

Стороны также обратили внимание на практическую реализации выдвинутых Узбекистаном инициатив и предложений в сфере инвестиций, торговли, высоких технологий, туризма и других направлениях.

В конце встречи были рассмотрены вопросы подготовки повестки дня второго саммита, который состоится в городе Самарканд в 2025 году.