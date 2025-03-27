Узбекистан и ЕС подчеркнули важность продвижения сотрудничества между двумя регионами

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 27 марта принял делегацию Европейского союза во главе с Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас, передает Trend со ссылкой пресс-службу президента Узбекистана.

Сообщается, что в ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения практического взаимодействия и подготовки предстоящих совместных мероприятий.

Стороны также уделили внимание вопросам проведения мероприятий первого саммита «Центральная Азия – Европейский Союз» 3-4 апреля этого года в Самарканде. В этой связи была дана высокая оценка плодотворным итогам многостороннего министерского заседания, которое состоялось сегодня в городе Ашхабад.

"Подчеркнута важность продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя регионами в таких приоритетных направлениях, как торговля и логистика, включая раскрытие потенциала Транскаспийского транспортного коридора, цифровизация, «зеленая» энергетика, экология, модернизация инфраструктуры, и в других сферах с внедрением эффективных механизмов реализации инициатив и проектов.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления отношений Узбекистана с институтами ЕС.

Обсуждены вопросы принятия нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве и вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию", - сообщили в пресс-службе.