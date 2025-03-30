Исторический саммит в Худжанде: новый этап регионального сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - 31 марта в Худжанде состоится поистине историческое событие – саммит лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, передает Trend.

По его итогам главы государств подпишут Договор о точке стыка государственных границ, что говорит о твердой решимости превратить государственные границы в зону мира, стабильности и совместного развития, способствующую укреплению безопасности и процветания всего региона.

Решение пограничных вопросов между тремя странами, разделяющими Ферганскую долину – это результат многолетней кропотливой работы, искреннего диалога и сотрудничества, основанного на принципах уважения суверенитета, равенства и взаимной выгоды. Оно открывает совершенно новые перспективы для развития всестороннего партнёрства, способствуя укреплению доверия и дружбы между народами трех стран, улучшению качества их жизни.

При этом следует особо отметить, что немаловажную роль в этом процессе сыграла консолидация всего региона, которая по сути заложила основу для урегулирования возникающих вопросов исключительно в духе компромисса и взаимного уважения интересов друг друга.

Многие эксперты сходятся во мнении, что Центральная Азия за довольно короткий промежуток времени полностью перевернула представление о себе в позитивном русле. Еще в недалеком прошлом отношения между странами были переполнены нерешенными проблемами и острыми противоречиями, будь то вопросы границ, либо водопользования.

Однако казавшиеся совсем недавно неизбежными межгосударственные конфликты сегодня уже представляются нелепым сценарием. На смену подозрениям, скептицизму и нездоровому соперничеству пришли доверие, взаимопонимание и стремление сообща решать общие проблемы, стоящие перед регионом.

Сегодня благодаря политической консолидации лидеров стран Центральная Азия превратилась в пространство доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Регион стал более устойчивым и стабильным, самостоятельно преодолевая возникающие вызовы и угрозы, вышел на траекторию поступательного развития, трансформируясь в центр экономической и инвестиционной активности.

Центральная Азия начала играть все более важную роль в формировании глобальной повестки в качестве ответственного и предсказуемого субъекта международных отношений.

Важный вклад в процессы регионального сближения внесла проактивная внешняя политика Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, который с первых дней вступления в должность руководителя страны определил в качестве ключевого приоритета внешнеполитической деятельности Узбекистана регион Центральной Азии.

Основными задачами региональной политики стали укрепление добрососедства и доверия, урегулирование существующих проблем, развитие общерегионального сотрудничества, активное взаимодействие на международной арене.

Организованная по инициативе Узбекистана Международная конференция высокого уровня под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее» в ноябре 2017 года в г.Самарканде заложила основу для дальнейших действий по выстраиванию принципиально нового формата регионального партнёрства,

а также проведения регулярных Консультативных встреч глав государств Центральной Азии (КВГГЦА).

Это, в свою очередь, создало необходимые условия для формирования здорового политического климата в регионе, позволила кардинально улучшить межгосударственные отношения, заложив основы для дальнейшей консолидации Центральной Азии.

Запуск механизма КВГГЦА стал переломным моментом в истории ЦА. Консультативные встречи превратились в ключевую платформу для обсуждения стратегических вопросов и принятия важных решений. В последние годы она трансформировалась в практический механизм развития и укрепления договорно-правовой базы и институциональных основ межгосударственного сотрудничества в Центральной Азии.

Состоялся запуск различных механизмов, включая встречи руководителей внешнеполитических и отраслевых министерств.

На регулярной основе проходят встречи женщин-лидеров, ректоров, учёных, молодёжи, экономические форумы и выставки, целый ряд культурно-гуманитарных мероприятий.

Итогом многолетнего взаимодействия в рамках данного формата стало принятие концептуальных документов, в том числе долгосрочного характера. В частности, в ходе астанинского саммита в августе 2024 г. была принята Концепция развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040», которая закрепила приверженность стран совместному решению актуальных проблем и дальнейшему углублению кооперационных процессов в регионе.

Более того, принятая на том же саммите Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы демонстрирует готовность государств региона к наращиванию активных действий, подчеркивает их стремление к практической реализации достигнутых договоренностей.

Вместе с тем, политическая консолидация и высокий уровень доверия способствовали активному экономическому росту. Начиная с 2016 года совокупный региональный ВВП увеличился на более чем 80%, приблизившись по итогам 2024 года почти к 500 млрд. долларов.

При этом в последние годы страны Центральной Азии вышли за рамки традиционной торговли, наращивая промышленную кооперацию, совместные инвестиционные проекты и производство с высокой добавленной стоимостью. Это ведет к формированию единого регионального рынка, интегрированной транспортной и энергетической системы, а также новых логистических маршрутов.

Кроме того, в регионе создаются приграничные торгово-индустриальные зоны. В двустороннем формате запущены Узбекско-Кыргызский и Узбекско-Таджикский инвестиционные фонды для финансирования крупных совместных проектов.

В рамках этих институтов уже начата реализация проектов кооперации в автомобилестроении, электротехнике, текстильной промышленности, сельском хозяйстве. В совокупности это открывает новые возможности по налаживанию производства импортозамещающей продукции, обеспечению устойчивости промышленной инфраструктуры ЦА.

Иными словами, процессы регионального сближения сыграли решающую роль в урегулировании пограничных вопросов, которые на протяжении долгих лет оставались сложными и чувствительными для отдельных государств Центральной Азии.

В частности, Узбекистан – единственная страна, граничащая со всеми странами региона, полностью согласовал вопрос границ с Казахстаном, делимитировал границы с Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

Наряду с этим, упрощаются визовые режимы пребывания и улучшается пропускная способность в пунктах пропуска, что благоприятствует увеличению взаимных поездок граждан. Узбекистан поддерживает безвизовый режим пребывания со всеми странами Центральной Азии, за исключением Туркменистана.

Сегодня граждане Узбекистана и Казахстана имеют возможность совершать взаимные поездки со сроком 30 дней без регистрации. Между Узбекистаном и Кыргызстаном установлен безвизовый режим сроком до 60 дней, а с 1 сентября 2023 г. стало возможным использование ID-карты (вместо заграничных паспортов) для взаимных поездок граждан двух государств. В свою очередь, граждане Таджикистана и Узбекистана могут до 30 дней находиться на территориях стран без оформления визы.

Знаковым событием уходящего месяца стало подписание Договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. По сути, многолетний спор двух стран ушел в историю, знаменуя собой начало нового этапа взаимовыгодного сотрудничества. Более того, стороны возобновили работу двух контрольно-пропускных пунктов на границе, которые были закрыты на протяжении четырех лет, а также договорились о восстановлении авиасообщения.

В данном контексте подписание Договора о точке стыка границ между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном будет иметь особенно важное значение для развития Ферганской долины – одного из самых густонаселенных и экономически активных регионов Центральной Азии. На ее территории проживает свыше 16,5 млн. жителей или 20% от общей численности пяти стран. Плотность населения в долине составляет около 200 человек на кв. км, что в 12 раз больше среднего показателя по ЦА.

Урегулирование пограничных вопросов и снятие прежних ограничений создадут благоприятные условия для углубления торгово-экономического сотрудничества, развития транспортной взаимосвязанности и промышленной кооперации. Ожидается, что упрощение режима пересечения границ положительно скажется на развитии бизнеса, трансграничной торговли и расширении возможностей для трудовой миграции.

Кроме того, соглашение откроет новые перспективы для совместных инфраструктурных проектов, включая модернизацию транспортных коридоров, создание логистических центров и развитие приграничных торгово-индустриальных зон. Это, в свою очередь, будет способствовать активизации экономической жизни, росту инвестиций и созданию новых рабочих мест, что особенно важно для динамично развивающейся Ферганской долины.

Таким образом, трёхсторонний саммит в Худжанде станет не только логическим продолжением курса на укрепление регионального сотрудничества, но и важным сигналом всему миру о том, что Центральная Азия готова самостоятельно решать сложные вопросы мирным путем, через диалог и взаимные договоренности.