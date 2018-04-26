В Вашингтоне в иранском представительстве задержали мужчину с оружием

26 апреля 2018 01:57 (UTC+04:00)

Мужчина с оружием задержан в представительстве Ирана в Вашингтоне, сообщила Секретная служба США, занимающаяся охраной дипломатических объектов, передает РИА Новости.

Речь идет об офисе, обслуживающем интересы Ирана - у Тегерана и Вашингтона нет дипломатических отношений, поэтому и посольства Ирана в американской столице нет. Офис, де-факто выполняющий функции иранского консульства, расположен на территории посольства Пакистана.

"Первоначально сообщалось о выстрелах. Персонал Секретной службы перекрыл территорию и установил, что стрельбы не было. Тем не менее, был арестован за нападение человек с оружием. Его доставили в столичную полицию", — говорится в заявлении Секретной службы США.

От дальнейших комментариев спецслужба отказалась, уточнив лишь, что сотрудничает с полицией над расследованием инцидента.

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