МИД Ирана прокомментировал заявление главы НАТО

4 октября 2018 14:52 (UTC+04:00)

Иранский МИД в ответ на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга заявил, что Североатлантический альянс должен больше беспокоиться по поводу "односторонней и опасной" политики США, а не действий Ирана в регионе. Об этом сообщает в четверг РИА Новости.

Ранее Столтенберг в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс обеспокоен действиями Ирана, дестабилизирующими ситуацию "в других странах в их регионе".

"Генсеку НАТО стоило бы в большей степени беспокоиться по поводу односторонней и опасной политики Вашингтона и несоблюдения этим членом НАТО международных обязательств", — сказал официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми, заявление которого опубликовано на сайте ведомства.

Касеми отверг обвинения генсека НАТО и заявил, что "конструктивная роль Ирана в стабилизации ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке была признана большой частью международного сообщества".

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