Иран и Турция обсудили пути расширения взаимного сотрудничества

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли обсудил со своим турецким коллегой Сулейманом Сойлу пути расширения сотрудничества по пограничным вопросам и борьбе с торговлей людьми и терроризмом, передает в птяницу ИРНА.

На встрече обе стороны обменялись мнениями об обеспечении безопасности границ в соответствии с интересами двух стран.



Рахмани Фазли также высоко оценил уровень сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, подчеркнув необходимость расширения всесторонних отношений между Тегераном и Анкарой.



Он, в частности, отметил, что Тегеран и Анкара должны приложить все усилия для расширения сотрудничества в области экономики, торговли и туризма.



Иранский Министр внутренних дел также подчеркнул, что страны региона должны сами решать свою судьбу.



Министр внутренних дел Турции, со своей стороны, сказал, что обе страны добились положительных успехов, что привело к замечательным достижениям.

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