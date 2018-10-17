В МИД Ирана назвали новые санкции США частью психологической войны

17 октября 2018 16:06 (UTC+04:00)

Тегеран назвал новые американские санкции частью психологической войны Вашингтона, который питает "слепую ненависть" по отношению к народу Ирана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Ирана, передает в среду РИА Новости.

Днем ранее США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков за поддержку ополчения в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

"Это шаг рассматриваем как открытое надругательство США над международно-правовыми механизмами, которое связано со слепой ненавистью США по отношению к народу Ирана", — заявил представитель ведомства Бахрам Касеми, назвав новые санкции "частью психологической войны и давления" Вашингтона на Иран.

По его словам, США, вопреки "заявлениям о поддержке иранского народа", введением санкций чинят ему препятствия в возможности пользоваться торгово-экономическими связями и отношения с зарубежными странами.

Касеми добавил, что избранные США подходы и поведение, несоблюдение международно-правовых норм не только затрагивают интересы иранского народа, но угрожают стабильности и безопасности в мире в то время, как Тегеран и международное сообщество пытаются создать почву для обеспечения иранских интересов после выхода США из ядерной сделки.

В МИД РФ также прокомментировали санкции США по отношению к Ирану. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду заявил, что Москва однозначно негативно относится к новому расширению американских санкций в отношении Тегерана, Вашингтон не останавливается ни перед чем, чтобы надавить на неугодные ему страны.

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