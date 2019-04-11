Иран за 11 месяцев экспортировал финики на $300 млн

БАКУ /Trend/ - Согласно статистике иранской таможни по внешней торговле, за 11 месяцев прошлого года (год в Иране начинается 21 марта) экспортированы финики в суммарном выражении на сумму 307 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на İSNA.
Всего Иран в течение 11 месяцев экспортировал 274 тысячи тонн фиников.
Помимо этого в течение прошлого года Иран экспортировал хурму в 85 стран.
Больше всего было экспортировано фиников сорта Мазафати. Так, было экспортировано 112 тысяч тонн фиников Мазафати. Стоимость экспортированных фиников составила более 157 миллионов долларов.
Таким образом, стоимость одного килограмма экспортированных в прошлом году фиников составила 1,12 доллара.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)
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