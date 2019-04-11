Иран за 11 месяцев экспортировал финики на $300 млн

11 апреля 2019 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно статистике иранской таможни по внешней торговле, за 11 месяцев прошлого года (год в Иране начинается 21 марта) экспортированы финики в суммарном выражении на сумму 307 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на İSNA.

Всего Иран в течение 11 месяцев экспортировал 274 тысячи тонн фиников.

Помимо этого в течение прошлого года Иран экспортировал хурму в 85 стран.

Больше всего было экспортировано фиников сорта Мазафати. Так, было экспортировано 112 тысяч тонн фиников Мазафати. Стоимость экспортированных фиников составила более 157 миллионов долларов.

Таким образом, стоимость одного килограмма экспортированных в прошлом году фиников составила 1,12 доллара.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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