Иран за 11 месяцев экспортировал финики на $300 млн

БАКУ /Trend/ - Согласно статистике иранской таможни по внешней торговле, за 11 месяцев прошлого года (год в Иране начинается 21 марта) экспортированы финики в суммарном выражении на сумму 307 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на İSNA.

Всего Иран в течение 11 месяцев экспортировал 274 тысячи тонн фиников.

Помимо этого в течение прошлого года Иран экспортировал хурму в 85 стран.

Больше всего было экспортировано фиников сорта Мазафати. Так, было экспортировано 112 тысяч тонн фиников Мазафати. Стоимость экспортированных фиников составила более 157 миллионов долларов.

Таким образом, стоимость одного килограмма экспортированных в прошлом году фиников составила 1,12 доллара.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.