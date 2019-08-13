Зариф: экономический терроризм усугубляет нестабильность в регионе

13 августа 2019 05:18 (UTC+04:00)

Экономический терроризм против иранского народа не только не работает, но и усугубляет нестабильность в регионе, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"В ходе встречи, Зариф подчеркнул стратегию Ирана в развитии со всеми соседними странами, отметив, что ирано-катарские отношения — это пример политических отношений Ирана со странами региона", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Эмир Катара, в свою очередь, подчеркнул необходимость постоянных консультаций обеих стран, являющихся соседями по Персидскому заливу, относительно развития ситуации в регионе. Он отметил, что Катар готов содействовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Глава иранской дипломатии, который находится в Катаре ранее обсудил с главой МИД страны ситуацию в Персидском заливе.

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