Глава МИД Ирана провел в Кувейте переговоры по ситуации в Персидском заливе

18 августа 2019 15:16 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в Кувейте переговоры по ситуации в Персидском заливе, сообщило в воскресенье внешнеполитическое ведомство Ирана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, Зариф в воскресенье встретился с наследным принцем Кувейта Навафом аль-Джабером ас-Сабахом, который заявил о том, что Кувейт интересы региона ставит превыше всего. В свою очередь, глава МИД Ирана указал на необходимость сотрудничества стран региона.

После этого прошли переговоры иранского министра с коллегой Сабахом аль-Халедом ас-Сабахом.

"В ходе этой встречи обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, а также региональные вопросы, в том числе Сирия, Йемен, текущая обстановка в регионе Персидского залива", - сообщило министерство, комментируя встречу глав МИД двух стран.

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