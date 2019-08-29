Иран потребовал, чтобы Япония не участвовала в патрулировании Ормузского пролива

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф во время состоявшейся в Иокогаме 28 августа встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что японская сторона не должна присоединяться к коалиции по патрулированию Ормузского пролива во главе с США. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, Зариф указал на то, что "присутствие иностранных подразделений в Ормузском проливе не внесет никакого вклада в обеспечение его безопасности, а наоборот поставит под угрозу стабильность на Ближнем Востоке". Кроме того, как отмечает Кyodo, стороны в ходе встречи обсудили ситуацию с поставками нефти из региона Персидского залива.

Госдепартамент в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В частности, Вашингтон обращался с подобным предложением к Токио. Однако Япония, которая имеет дружественные отношения с Ираном, пока не имеет планов по отправке туда подразделений национальных Сил самообороны, о чем неоднократно заявлял министр обороны Такэси Ивая.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.