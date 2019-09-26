Хаменеи призвал иранцев не надеяться на Европу по вопросу СВПД

26 сентября 2019 16:53 (UTC+04:00)

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Европа придерживается санкций США и Тегерану не стоит связывать свои надежды с европейцами относительно ядерной сделки, говорится в заявлении на официальном сайте верховного лидера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Европейцы, несмотря на собственные обещания, в реальности придерживаются санкций США, они не сделали ни одного шага, и сомневаюсь, что сделают. В связи с этим необходимо полностью перестать надеяться на европейцев", - заявил Хаменеи.

Он добавил, что несмотря на то, что европейцы выступают в роли посредников, на деле "они говорят длинные речи, но все их слова абсурдны".

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