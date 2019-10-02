В Иране одобрили закон о гражданстве детям, рожденным от иностранцев

2 октября 2019 21:44 (UTC+04:00)

Совет по охране конституции Ирана одобрил в среду законопроект, предполагающий предоставление иранского гражданства детям, рожденным иранками от брака с иностранцами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"(Законопроект) о гражданстве детей, рожденных от брака иранок с иностранцами, сегодня был подтвержден Советом стражей (конституции)", - написал в Twitter Али Аббас Кодходаи, представитель органа, наделенного функцией проверки законопроектов на соответствие конституции и исламских норм.

Сам законопроект был ранее одобрен парламентом Ирана и в него носились некоторые изменения для того, чтобы он прошел утверждение со стороны Совета по охране конституции Ирана. Закон коснется мусульманских браков, поскольку законодательство Ирана предусматривает запрет на браки мусульманок с немусульманами, однако разрешает браки с иностранцами-мусульманами, которым для этого необходимо получить специальное разрешение от властей.

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