Ирак восстановил работу КПП на границе с Ираном

23 ноября 2019 18:21 (UTC+04:00)

Управление пограничных переходов Ирака восстановило в полном объеме работу южного перехода Шаламче на границе с Ираном, который был закрыт ранее из-за протестов. Об этом, как передает Trend соссылкой на РИА Новости, сообщает информационный портал "Ахбар аль-Ирак".

Багдад 16 ноября закрыл для передвижения людей южный погранпереход с Ираном Шаламче из-за протестов в обеих странах. Сообщалось, что о частичном закрытии попросил Тегеран, запрет на проезд касался только людей, товары и грузы продолжали пересекать границу.

В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и среди силовиков.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч. В ноябре 66 иракских офицеров предстали перед судом за чрезмерное применение силы при разгоне акций протеста.

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