В Иране сообщили о производстве 1,5 млн тонн рыбной продукции в этом году

Глава Организации рыболовства Ирана Набиолла Хунмирзаи сказал, что в зависимости от погодных условий объем морского рыболовства и аквакультуры в стране в этом году прогнозируется на уровне 1,5 миллиона тонн, из которых доля аквакультуры составляет 800 тысяч тонн, а морского рыболовства - 700 тысяч тонн, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«В этом году выращивание объектов аквакультуры в стране впервые превзойдет морское рыболовство, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы благодаря инвестициям в сектор аквакультуры», - сказал он.