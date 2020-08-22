Министр обороны Ирана посетит с визитом Россию

БАКУ/Trend/ - Министр обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал Амир Хатами сегодня отправится в Москву по официальному приглашению Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, сообщает в субботу Trend со ссылкой на IRNA.

В ответ на официальное приглашение министра обороны Российской Федерации генерала Сергея Шойгу бригадный Амир Хатами во главе оборонной и военной делегации отправится сегодня в Россию в целях встречи со своим коллегой и другими официальными лицами. Он также посетит Международную военно-техническую выставку и конференцию России ARMY 20.

Оборонные и военные отношения и сотрудничество между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в последние годы, наряду с другими аспектами двустороннего сотрудничества в политической и экономической областях, развиваются и приносят хорошие и ценные достижения.