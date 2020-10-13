Иран объявил об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

В Иране объявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на животных, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Глава исполнительного аппарата приказа Имама Хомейни Мохаммад Мохбер заявил, что «работа иранских исследователей и ученых по созданию вакцины от коронавируса успешно достигла финальной стадии, и испытания этой вакцины на животных, которые проводились на обезьянах, оказались успешными».

«Иранские исследователи использовали несколько методов для создания вакцины от коронавируса, которая близится к завершению, и эффективность вакцины была подтверждена, и вскоре будет проведен испытание на человеке», - указал он.

По его словам, после введения вакцины обезьяне никаких следов вируса у животного не наблюдалось, и даже при патологии не было никаких следов вируса. Вся документация на вакцину направлена ​​в Министерство здравоохранения для получения лицензии на тестирование на людях.

«Производственная линия вакцины также была построена и одновременно с объявлением об успехе испытания на людях состоится открытие этой производственной линии, на которой мы сможем производить больше вакцин коронавируса, чем требуется стране», - добавил он.

С начала вспышки коронавируса в Иране к настоящему времени этим вирусом инфицировано более 500 000 человек, из которых 29 000 умерли.