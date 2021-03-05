Иран экспортировал в Россию товаров в 2020 году на 105% больше, чем в 2019 году
Иран экспортировал в Россию товаров на 800 млн. долларов в 2020 году, что на 105% больше, чем в 2019 году.
По словам посла Ирана в России Казема Джалали, объем экспорта является рекордным для двусторонней торговли двух соседей, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.
«Увеличение экспорта произошло, несмотря на вспышку Covid-19 в прошлом году, а также усиление санкций США, введенных в одностороннем порядке против экономики Ирана», - цитирует слова Джалали IRNA.
Посол объяснил, что одной из причин роста экспорта в этот период является соглашение о преференциальной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, которое вступило в силу в октябре 2019 года.
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