Иран экспортировал в Россию товаров в 2020 году на 105% больше, чем в 2019 году

Иран экспортировал в Россию товаров на 800 млн. долларов в 2020 году, что на 105% больше, чем в 2019 году.

По словам посла Ирана в России Казема Джалали, объем экспорта является рекордным для двусторонней торговли двух соседей, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

«Увеличение экспорта произошло, несмотря на вспышку Covid-19 в прошлом году, а также усиление санкций США, введенных в одностороннем порядке против экономики Ирана», - цитирует слова Джалали IRNA.

Посол объяснил, что одной из причин роста экспорта в этот период является соглашение о преференциальной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, которое вступило в силу в октябре 2019 года.