Иран и Россия провели консультации по ядерной сделке
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков и посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали сегодня, во вторник, обсудили ядерную сделку, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
По сообщению МИД РФ, состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Подчеркнута важность плотной координации усилий всех его участников для устойчивого выполнения договоренностей в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН.
В ходе встречи Джалали высоко оценил принципиальную и рациональную позицию России в отношении СВПД, резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и неприятие незаконных действий США.
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