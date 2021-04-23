МИД Ирана выразил надежду на отмену антииранских санкций

Заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд и глава Международного уголовного суда (МУС) в Гааге польский судья Петр Хофманский провели переговоры в Гааге, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Во время встречи замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам выразил надежду на отмену санкций США против Тегерана.

Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане и Палестине.

Кроме того, Бахарванд встретился с генеральным секретарем Гаагской конференции по международному частному праву Кристофом Бернаскони.

На встрече иранский дипломат подчеркнул важность облегчения обменов и взаимодействия между отдельными лицами и компаниями для экономического развития стран.

Напомним, что американская ежедневная газета Wall Street Journal недавно сообщила, что США решили снять санкции с Центрального банка Ирана (CBI), Национальной иранской нефтяной компании и некоторых отраслей экономики.