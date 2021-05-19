Оман хочет расширить сеть газопроводов до Ирана

Оман хотел бы возродить планы импорта иранского газа по трубопроводу, а также рассматривает возможность расширения своей трубопроводной сети до Йемена, сообщил S&P Global Platts министр нефти и газа султаната Мохаммед аль-Румхи, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

«Я оптимистично настроен в том, что, если не во второй половине этого года, возможно, вскоре мы снова будем говорить о том, чтобы вдохнуть жизнь в этот проект», - сказал Рамхи о трубопроводе Иран-Оман в интервью. «Есть много возможностей эффективно использовать этот проект с точки зрения Омана».

В 2016 году высокопоставленные должностные лица государственной компании National Iranian Gas Exports Company встретились с Министерством нефти Омана и тремя международными нефтяными компаниями - Shell, Total и Korea Gas Corp - для изучения возможностей транспортировки газа из Ирана в Оман.