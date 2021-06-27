Иран станет экспортером вакцины от Covid-19

Иран не только сможет обеспечивать внутренние требования, но и он станет одним из экспортеров вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор Иранского Института имени Пастера Алиреза Биглари в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Ожидается, что не только на следующие месяцы сделается общая вакцинация от коронавируса, но и Иран сможет экспортировать собственные вакцины", отметил он.

Он напомнил, что иранская вакцина от туберкулеза "БЦЖ", которая также была создана иранским институтом имени Пастера, также спасла жизнь миллионов людей в других странах.

26 апреля началась третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса Института Пастора в Иране и Института Финли на Кубе при Исфаханском университете медицинских наук.

24 тыс. добровольцев получили первую дозу иранской вакцинцы в Исфахане, Баболе, Бендер-Аббасе, Занджане, Сари, Кермане, Хамедане и Йезде.