Китай отгрузил 1,9 млн. баррелей иранской нефти в декабре 2021 года

Китай отгрузил 260 312 тонн (1,9 миллиона баррелей) иранской сырой нефти в декабре 2021 года, согласно данным Главного таможенного управления Китая, сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Это первый официальный таможенный отчет Китая об импорте иранской нефти за год, несмотря на продолжающиеся санкции.

Китай ранее импортировал иранскую нефть, но поставки не были отражены в официальных таможенных данных, поскольку покупатели опасаются применения санкций США.

Упомянутый груз был выгружен в Чжаньцзяне в конце декабря, согласно высокопоставленному торговому источнику, осведомленному об отправке.

Как сообщалось, за последние несколько недель Китай выгрузил почти четыре миллиона баррелей иранской сырой нефти в государственные резервуары в южном портовом городе Чжаньцзян.

Пополнение стратегических запасов нефти Китая происходит в преддверии плана по высвобождению нефти из своих чрезвычайных запасов в редкой координации с Соединенными Штатами, чтобы помочь снизить мировые цены на нефть, которые достигли семилетнего максимума на этой неделе.