Месячный товарооборот Ирана с прикаспийскими государствами достиг 220 миллионов долларов

Товарооборот Ирана (исключая экспорт сырой нефти) с прикаспийскими государствами составил 558,656 млн. тонн на сумму 220,65 млн. долларов в первом месяце текущего финансового года (21 марта - 20 апреля), по данным Таможенного управления Исламской Республики Иран, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Россия была основным торговым партнером Ирана среди прикаспийских государств с 309 623 тоннами на сумму 130,12 миллиона долларов за отчетный период. За ней следуют Азербайджанская Республика с 48 162 тоннами на сумму 41,77 миллиона долларов, Казахстан с 72 316 тоннами на сумму 25,17 миллиона долларов и Туркменистан с 128 555 тоннами на сумму 23,59 миллиона долларов.

Экспорт Ирана составил 260 972 тонны на сумму 89,24 миллиона долларов.