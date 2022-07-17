Глава иранского банка подписал меморандум с руководителем Сбербанка

Иранский коммерческий банк "Банк Мелли Иран" подписал меморандум о намерениях сотрудничества с российским Сбербанком. Об этом сообщил в субботу вечером иранский телеканал Press TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что подписи под договоренностями поставили глава "Банк Мелли Иран" Мохаммад Реза Фарзин, находящийся с визитом в Москве, и председатель правления Сбербанка Герман Греф. О содержании меморандума на данный момент информации нет, однако телеканал отмечает, что он направлен на развитие сотрудничества в банковской и торговой сферах.

Фарзин в свою очередь написал в Twitter, что приехал в Москву по приглашению Грефа. "Между нами были подписаны важные контракты и меморандумы", - сообщил он.

Кроме того, в ходе визита Фарзина был открыт новый центр торговли с участием иранских и российских бизнесменов под эгидой "Мир бизнес банка" (российский банк со 100%-ным иранским участием). "Он будет способствовать развитию сотрудничества и деятельности предпринимателей двух стран", - написал глава иранского банка.