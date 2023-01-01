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Иранский футболист попал в список лучших бомбардиров Европы в 2022-м году

Иран Материалы 1 января 2023 20:14 (UTC +04:00)
Иранский футболист попал в список лучших бомбардиров Европы в 2022-м году

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Иранский форвард футбольной команды "Порту" Мехди Тареми признан лучшим игроком Чемпионата Португалии и четвертым бомбардиром UEFA, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как два бывшие сезона Тареми в нынешнем сезоне забил 18 голов и отдал 9 результативных передач в ходе 23 матчей. Звезда сборной Ирана по футболу также попал в список лучших бомбардиров в истории португальской команды "Порту" по версии португальского портала OJOGO. Он достиг символического рекорда в рейтинге лучших бомбардиров ФК "Порту".

Тареми считается четвертым лучшим форвардом UEFA, забив 37 голов в ходе 51 матча. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, норвежец Эрлинг Холанд и польский Роберт Левандовский стояли перед Тареми в этом рейтинге.

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