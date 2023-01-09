Иран планирует увеличить добычу газа до 1,5 млрд куб. м в сутки

В Иране добыча газа в день достигнет 1,5 млрд куб. м в ближайшие восемь лет. Об этом в воскресенье сообщил замминистра нефти Хушанг Фалахатиян, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Чтобы увеличить добычу газа до 1,5 млрд куб. м в день, необходимо инвестировать на сумму 80 млрд долларов в следующие 8 лет», заявил он.

По его словам, Иран является одной из богатых нефтью и газом стран мира и занимает первое место в мире по мощности подземных газовых и нефтяных ресурсов.

«Усилиями наших коллег из нефтегазовой и нефтехимической отрасли мы имеем возможность добывать 4 млн 100 тыс. баррелей нефти в сутки. Мощность НПЗ составляет 2 млн 200 тыс. баррелей в день», отметил он.

Фалахатиян назвал ежедневную добычу газа в стране 850 млн куб. м в день. «В настоящее время запланированы контракты на 100 млрд долларов с отечественными и иностранными компаниями, и у нас есть меморандумы о взаимопонимании с иностранными компаниями на 40 млрд долларов, из которых уже подписаны контракты на более 5 млрд долларов», пояснил замминистра нефти.