Отмечен рост производства пшеницы в Иране

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Ирана объявило о достижении внутренних закупок пшеницы в этом году объема в 10 миллионов метрических тонн, передает Trend.

Согласно заявлению Правительственной торговой корпорации (GTC), объем закупленной пшеницы у местных фермеров с начала уборочного сезона в апреле увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно словам генерального директора GTC Саида Раада, который также является заместителем министра сельского хозяйства, общая стоимость закупленной пшеницы за этот период достигла 1,5 триллиона риалов (более 3 миллиардов долларов).

Большой рост внутренних поставок пшеницы в Иране последовал за решением страны несколько месяцев назад увеличить закупочные цены на зерно. Это было предпринято на фоне опасений, что ситуация в Украине может повлиять на мировые рынки и оказать негативное воздействие на импорт.

Саид Раад отметил, что почти половине производителей пшеницы в Иране были выплачены средства в рамках гарантированных государством закупок. Этот механизм предусматривает выплату 150 000 риалов (около 0,3 доллара) за каждый килограмм пшеницы, поставляемый на государственные элеваторы.