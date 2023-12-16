Иранская организация привлекла крупные инвестиции в порты страны

БАКУ /Trend/ - Иранской портовой и морской организации удалось привлечь 700 триллионов риалов (приблизительно 1,4 миллиарда долларов) инвестиций, как внутренних, так и иностранных, в порты страны, сообщил заместитель организации Джалил Эслами, передает Trend.

Он отметил, что частный сектор Ирана вложит 200 триллионов риалов (примерно 400 миллионов долларов), остальная часть поступит от иностранных инвесторов. Сообщается, что он выразил серьезное стремление правительства к развитию морской экономики. Заместитель организации сказал, что в связи с этим состоится 19 декабря состоится конференция "Морско-ориентированное развитие" . Затрагивая меры 13-го правительства по увеличению грузоперевалочных мощностей портов, он подчеркнул, что успешная реализация общей политики морского развития требует согласованных усилий всех исполнительных, государственных и морских органов.