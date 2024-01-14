Транзит и транспорт - двигатель экономических отношений Ирана с Азербайджаном – посол Ирана

БАКУ /Trend/ - Двигателем экономических отношений Ирана с соседними странами, в том числе с Азербайджаном, являются транспорт и транзит.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на встрече с губернатором иранской провинции Гилян Асадуллой Аббаси.

По словам посла, в рамках этого нынешнее правительство Ирана стремится развивать отношения с соседними странами.

Мусави добавил, что на фоне отношений между Ираном и Азербайджаном транспортная инфраструктура иранской провинции Гилян должна быть модернизирована, чтобы соответствовать ее потенциалу.

Посол Ирана отметил, что созданы условия для торгового обмена между Ираном и Россией в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта через Азербайджан. Так, за прошедший год из Ирана в Россию по Астаринской железной дороге было экспортировано 700 тысяч тонн продукции.

Отметим, что согласно статистике Таможенного управления Ирана, за 9-й месяц текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2023 г.) Иран экспортировал через Астаринскую таможню 583 тыс. тонн ненефтяной продукции на сумму $380 млн. Импорт продукции в Иран составил 118 тысяч тонн на сумму 144 миллиона долларов, транзит продукции - 559 тысяч тонн.