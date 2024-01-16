В результате атак ВС Ирана на Эрбиль погибли четыре человека

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере четыре человека погибли в результате атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) на объекты в городе Эрбиль - административном центре Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на источники, передает Trend.

По их словам, пострадавших среди американских военных и военнослужащих сил коалиции нет. Источники ABC также утверждают, что коалиционные силы сбили три беспилотника возле аэропорта Эрбиля. Вскоре аэропорт Эрбиля возобновил работу.

Отметим, что сегодня КСИР нанес удары баллистическими ракетами по американской авиабазе Харир и международному аэропорту Эрбиль в Ираке. Несколько взрывов прогремело также возле консульства США.