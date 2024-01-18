Госдепартамент США: Иран - ведущий спонсор терроризма в регионе

БАКУ /Trend/ - Иран является ведущим спонсором терроризма в регионе, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, , передает Trend.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос, имеет ли Иран право защищаться.

«Всего за последние пару дней мы стали свидетелями нарушения Ираном суверенных границ трех своих соседей. С одной стороны, Иран является ведущим спонсором терроризма в регионе и основным источником нестабильности. С другой стороны, он утверждает, что ему необходимо предпринять эти действия для борьбы с терроризмом. Итак, когда вы видели, как мы принимаем меры, это было в Ираке, где наши силы находятся по приглашению иракского правительства. Единственная причина, по которой наши силы находятся там, заключается в том, что вы" и видел, как мы предприняли действия, которые мы сделали в рамках международной коалиции и после резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей хуситов за их нападения на коммерческое судоходство», — сказал Миллер.

Тем временем, 16 января иранские вооруженные силы атаковали две штаб-квартиры террористической группировки "Джейш аль-Адл". Дроны и ракеты были использованы для поражения штаба, расположенного в Пакистане. В результате двое детей погибли и три человека получили ранения.