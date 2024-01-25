Вырос экспорт Ирана в Китай за декабрь прошлого года

БАКУ /Trend/ - Согласно информации от китайской таможни, в декабре 2023 года стоимость экспорта из Ирана в Китай выросла на 30 процентов по сравнению с декабрем 2022 года, передает Trend.

Согласно информации, в декабре 2023 года объем иранского экспорта в Китай достиг 404 миллионов долларов, что сравнимо с 311 миллионами долларов в тот же месяц 2022 года.

Несмотря на это, общий товарооборот между Ираном и Китаем в 2023 году составил 14,65 миллиарда долларов, что меньше на 6,2% по сравнению с предыдущим годом.

Данные от китайской таможни также показывают, что годовой объем торговли между двумя странами увеличился на семь процентов, достигнув 15,5 миллиарда долларов в 2022 году.

Сообщается, экспорт Китая в Иран увеличился на 8,6%, достигнув 10,07 миллиарда долларов в 2023 году по сравнению с 9,27 миллиарда долларов в 2022 году. Импорт из Ирана в Китай сократился на 27%, упав до 4,58 миллиарда долларов в 2023 году по сравнению с 6,23 миллиарда долларов в 2022 году.