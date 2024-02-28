Иран предоставляет странам региона доступ к открытым водным маршрутам - замминистра

БАКУ /Trend/ - Иран предоставляет странам региона доступ к открытым водным маршрутам через свои транзитные пути, сказал заместитель министра транспорта Ирана Дариуш Амани, передает Trend.

Согласно информации Амани выступилна 86-й сессии Комитета Организации Объединенных Наций по внутреннему транспорту (ITC), которая проходила в Женеве с 20 по 23 февраля.

Выступая перед комитетом, Амани подчеркнул важность дипломатического развития международных перевозок и готовность обеспечить максимальный транзитный доступ странам региона к открытым водным путям через все доступные транзитные маршруты через территорию Ирана.

Он также обсудил рост автомобильного транспорта и подчеркнул, что это требует инициатив по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Он добавил: "Службы автомобильного транспорта должны быть конкурентоспособными для общества путем применения доступных и эффективных решений".