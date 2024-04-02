Иран занимает 16-е место в мире по производству автомобилей

БАКУ /Trend/ - В 2023 году производство автомобилей в Иране достигло 1,188 миллиона единиц, занимая 16-е место в мировом рейтинге автомобильной промышленности, по данным Международной организации производителей автотранспортных средств (OICA), передает Trend.

Согласно информации OICA, производство автомобилей в Иране выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Автомобильная промышленность в Иране является третьей по важности отраслью в стране, вносящей около 10% валового внутреннего продукта (ВВП) и занявшей 4% рабочей силы после нефтяной и газовой промышленности.

В мировом рейтинге производства автомобилей на первом месте находится Китай с 30,160 миллионами автомобилей, за которым следуют Соединенные Штаты с 10,611 миллионами автомобилей, занимая второе место. Япония занимает третье место.

На последующих позициях расположились Индия, Южная Корея, Германия, Мексика, Испания, Бразилия, Таиланд, Канада, Франция, Турция, Чешская Республика и Индонезия, после которых следует Иран.

После Ирана в рейтинге идут Словакия, Великобритания, Италия, Малайзия и Россия.