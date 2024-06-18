БАКУ /Trend/ - Иран намерен заключить контракты на разработку нефтяных месторождений на сумму более 2 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжасте Мехр , передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, планируется подписать соглашения о разработке месторождений Чангуле и Банд-э-Кархе, а также о приобретении услуг по переработке сырой нефти.

По его словам, при нынешнем правительстве были подписаны контракты на сумму 22,5 миллиарда долларов, из которых 88% касались нефтяных месторождений.

При предыдущих правительствах были заключены контракты на сумму 13 миллиардов долларов.

"За 2,5 года работы 13-го правительства мы заключали контракты на сумму 9 миллиардов долларов ежегодно, что в 6 раз больше, чем за прошлый период", - сказал он.