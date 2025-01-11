В Иране сообщили о росте добычи нефти с месторождения Южный Азадеган

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор нефтегазовой компании «Арвандан» сообщил о росте добычи нефти на месторождении Южный Азадеган на 2000 баррелей в сутки, передает Trend.

Абдолла Азари-Ахвази отметил, что благодаря активной работе сотрудников компании и применению технических и операционных мер на прошлой неделе был достигнут новый рекорд добычи на месторождении.

Он подчеркнул, что увеличение объемов добычи является значительным шагом к реализации производственных задач, поставленных министерством нефти и Национальной иранской нефтяной компанией, что, в свою очередь, способствует экономическому развитию страны.

Южный Азадеган, расположенный на границе с Ираком, является одним из стратегических нефтяных активов Ирана. Рост добычи на этом месторождении играет важную роль в увеличении валютных поступлений и укреплении экономики страны.