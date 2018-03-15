Иран допустил досрочный выход России из сделки ОПЕК+

15 марта 2018 10:37 (UTC+04:00)

Россия, участвующая в соглашении ОПЕК+ по ограничению добычи, может досрочно выйти из соглашения. Такое предположение сделал в четверг министр нефти Ирана [член ОПЕК, также участвует в соглашении] Бижан Намдар Зангане, передает ТАСС.

На вопрос, продлит ли ОПЕК+ действие соглашения после 2018 года, он ответил, что "Россия может выйти из него, так как мало привержена оставаться в нем до конца этого года", цитирует его агентство Shana. При этом альянс будет вынужден "внести изменения в сделку", отметил он, не пояснив их характер.

Россия наряду с Саудовской Аравией является ключевым участником сделки. Обе страны несут самые большие обязательства по сокращению добычи - минус 300 и 468 тыс. баррелей по сравнению с октябрем 2016 года. Ранее российский министр энергетики Александр Новак допускал, что при балансировке рынка во втором полугодии 2018 года в соглашение можно будет внести изменения.

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