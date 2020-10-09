Производство алюминия в Иране выросло на 71%

Производство алюминия в Иране достигло 211 779 тонн за шесть календарных месяцев, в период до 21 сентября, что на 71% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на iran.ru.

Согласно последним данным, опубликованным Иранской организацией по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности, Иранская алюминиевая компания (IRALCO) возглавила список с 95 723 тоннами от общего объема добычи.

За IRALCO следовала Hormozal Aluminium Company с 45 444 тоннами, Almahdi Aluminium Company с 33 988 тоннами, SALCO с 25 000 тонн и Iran Alumina с 11 227 тоннами.

Иранские производители выпустили 36 866 тонн алюминия за шестой календарный месяц (с 22 августа по 21 сентября), что на 84% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

Иран планирует достичь годового производства 1,5 миллиона тонн алюминиевых слитков к 1404 иранскому календарному году (март 2025 - март 2026 года).