Голь Мохаммади, член штаб-квартиры Ирана по экономическому развитию с Ираком и Сирией, заявил, что Иран собирается запустить совместный банк и внутреннюю систему SWIFT с Сирией для облегчения двусторонней торговли, передает Trend со ссылкой на "Иран.ру"

По его словам, Иран принимает ряд мер, включая создание совместного банка для расширения торговых связей с Сирией.

«Создание этого банка изменит торговое уравнение между Ираном и Сирией», - сказал Голь Мохаммади информационному агентству Fars.

По словам Голя Мохаммади, Иран прилагает усилия для создания «внутренней системы SWIFT» между Ираном и Сирией для противодействия санкциям.

«Техническая подготовка этой системы находится на завершающей стадии, и она решит проблему перевода денег между Ираном и Сирией», - сказал торговый представитель.

Он также сказал, что Иран работает над созданием совместной торговой палаты между Ираном и Сирией.

«Совместная торговая палата Ирана и Сирии официально начнет свою работу в ближайшие несколько месяцев», - отметил Голь Мохаммади, добавив, что Иран уже создал Иранский торговый центр в Сирии, где 30 иранских фирм открыли офисы.

Голь Мохаммади указал, что проблема транзита является одним из препятствий на пути расширения экономических отношений между Ираном и Сирией, добавив, что «завершение иранского сухопутного маршрута в Сирию окажет огромное влияние на расширение отношений между двумя странами».