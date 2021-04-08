В Иране открыты месторождения меди с запасами 1 млрд. тонн

Управляющий директор Национальной иранской медной компании (NICIC) Ардешир Саад-Мохаммади объявил об открытии месторождений меди с запасом один миллиард тон, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Сообщается, что в прошлом 1399 иранском календарном году (закончившемся 20 марта) NICIC провела глубокое бурение в объеме 101 000 метров для выявления новых запасов меди по всей стране, что привело к открытию месторождений с указанными запасами одного миллиарда тонн новых запасов. Обнаруженные запасы оценены в 350 триллионов риалов (около 8,3 миллиарда долларов), общие запасы в стране оцениваются в 40 миллиардов тонн. Иран в настоящее время занимает седьмое место в мире по запасам меди.

Саад-Мохаммади также упомянул новый рекорд, достигнутый в производстве катодной меди в стране, и отметил, что в прошлом году в стране было произведено более 280 000 тонн упомянутого продукта, что на 12 процентов больше, чем в предыдущем году.

Указывая на новые проекты NICIC на текущий год, чиновник отметил, что в текущем году будут запущены три крупных проекта, связанных с медью, что увеличит объем производства медного концентрата в стране более чем на 400 000 тонн, увеличив годовой доход компании на 800 миллионов долларов.

По словам Саада-Мохаммади, NICIC определила проекты на сумму более 2,4 миллиарда евро плюс 300 триллионов риалов (около 7,1 миллиарда долларов), которые будут реализованы в течение следующих четырех лет, что увеличит общие мощности компании по производству медного концентрата до 2,3 миллиона тонн.