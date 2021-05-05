Торговый потенциал между Ираном и Оманом составляет $5 млрд

Учитывая благоприятные условия для увеличения разнообразия иранского экспорта и существующую инфраструктуру для реэкспорта в Омане, есть возможность увеличить объем торговли между двумя сторонами до пяти млрд долларов, сказал глава Совместной торговой палаты Ирана и Омана Мохсен Зарраби, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«В 2018 году с улучшением инфраструктуры, включая морские линии, упрощением регистрации компаний и отменой виз, объем торговли Ирана с Оманом достиг примерно одного млрд 161 млн. долларов», - сказал он.

Что касается товаров, экспортируемых из Ирана в Оман, Зарраби сказал: «Мы экспортируем в Оман различные товары, включая минералы, сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, промышленное оборудование и строительные материалы. Экономические субъекты стали больше интересоваться бизнесом».

Отметив, что у страны наблюдается растущая тенденция реэкспорта иранских товаров из Омана, он подчеркнул: «Оман - единственная арабская страна в Персидском заливе, которая принимает иранские компании, через которые мы можем выйти на рынки других стран».