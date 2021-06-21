АЭС "Бушер" временно отключили от электросетей Ирана из-за технического сбоя

Атомная электростанция "Бушер" временно прекратила работу и отключена от иранских электросетей из-за технического сбоя. Об этом сообщает в понедельник Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с техническим сбоем на АЭС "Бушер" и после уведомления министерства энергетики эта станция временно прекратила работу и была отключена от электросетей", - говорится в сообщении. Пресс-служба ОАЭИ уточняет, что "после устранения технической проблемы в течение нескольких дней электростанция будет снова подключена к электросетям".

В воскресенье госкомпания "Таванир" сообщила, что на территории Ирана в ближайшие дни возможны перебои электричества в связи с высокой температурой и ремонтными работами на АЭС "Бушер".

Атомная электростанция в Бушере была создана Россией, согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. В 1995 году "Зарубежатомэнергострой" (в настоящее время "Атомстройэкспорт") заключил контракт с Организацией по атомной энергии Ирана по достройке и реконструкции первого блока АЭС. В сентябре 2011 года он был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года.