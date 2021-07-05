Доля полимерных изделий в общем объеме несырьевого экспорта Ирана составила 2,2%

В общем физическом объеме несырьевого экспорта Ирана доля полимерной индустрии составила 2,2%. Об этом заявил глава Национальной ассоциации полимерной индустрии Ирана Саид Торкаман в понедельник, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он на первом международном форуме по развитию экспорта полимерной индустрии назвал долю полимерной промышленности в ВВП страны 1,5%.

По его словам, Иран сможет производить более 20 млн тонн полимерных изделий в год.

Иранский чиновник заявил, что объем экспорта полимерных изделий в 2020 году снизился до 2,5 млрд долларов.