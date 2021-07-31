Иран 4-ый по величине импортер риса в мире

Экономика 31 июля 2021 20:07 (UTC+04:00)
Иран 4-ый по величине импортер риса в мире

Иран является четвертым по величине импортером риса в мире с ежегодными закупками 1,2 миллиона тонн на сумму 880 миллионов долларов, главным образом из Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, говорится в отчете Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Ирана.

В то же время, страна является 65-м экспортером риса в мире, так как она экспортирует 4000 тонн риса на сумму 2,5 миллиона долларов, в основном, в Турцию, Канаду и Германию.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, потребление риса на душу населения в Иране составляет 36 кг по сравнению с 67,9 кг в развивающихся странах, 12,4 кг в развитых странах и среднемировым показателем 56,9 кг.

Провинция Мазандаран является крупнейшим производителем риса в Иране с годовой производительностью 930 000 тонн, за ней следуют Гилян с 700 000 тонн, Хузестан с 403 000 тонн, Голестан с 357 000 тонн и Фарс с 84 500 тонн.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Иран 4-ый по величине импортер риса в мире
Иран 4-ый по величине импортер риса в мире
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции почти наполовину
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции почти наполовину
Внешняя торговля Ирана выросла на 47 процентов
Внешняя торговля Ирана выросла на 47 процентов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Казахстан и Бразилия договорились об активизации торгово-экономического сотрудничества Казахстан 20:46
Грузия готова оказать Турции любую помощь - Премьер Грузия 20:25
Иран 4-ый по величине импортер риса в мире Экономика 20:07
Туркменистан проведет конференцию по сотрудничеству в области защиты Каспийского моря Туркменистан 19:49
Государство и народ Азербайджана сегодня, как и всегда, рядом с братской Турцией - главред газеты Политика 19:40
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 19:35
Жители зоны бедствия получат всю необходимую помощь - Эрдоган Турция 19:15
В Турции локализованы 88 из 98 лестных пожаров Турция 19:12
Очередная группа азербайджанских пожарных отправляется в Турцию для тушения лесных пожаров (ФОТО) Общество 18:59
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила победителей конкурса "Yüksəliş" Политика 18:32
Российский истребитель упал в акватории Охотского моря Россия 18:23
В Азербайджане за сутки выявлены 633 случая заражения коронавирусом, выздоровели 174 человека Общество 17:57
В Баку прошла очередная масштабная дезинфекция (ФОТО) Общество 17:15
Бывшие заключенные в Азербайджане привлекаются к программе самозанятости Общество 16:57
Лагерь Zəfər для детей шехидов Отечественной войны – цирк, альпинизм, робототехника (ВИДЕО, ФОТО) Социум 16:37
В Азербайджане названа дата проведения повторных экзаменов по приему на работу учителей Общество 16:35
В Грузии зарегистрировано более 200 рынков Бизнес 16:03
Погиб военнослужащий азербайджанской армии Происшествия 15:42
День открытых дверей в память о Маэстро Ниязи Культура 15:25
От коронавируса в Иране за сутки скончались более 280 человек Общество 15:16
В МЧС Азербайджана прошло оперативное совещание в связи с пожарной безопасностью Азербайджан 15:14
Азербайджан незначительно сократил экспорт нефти Энергетика 15:11
Узбекистан и Глобальный институт "зеленого" роста обсудили возможность внедрения технологий "зеленой" экономики Узбекистан 15:08
В Азербайджане названы объемы добычи с АЧГ и "Шах-Дениз" Энергетика 15:07
Названа дата заседания дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса по вопросу депутата Эльданиза Салимова Политика 15:06
В России за сутки выявили 23 807 случаев заражения коронавирусом Россия 14:56
Бельгия заявила, что не намерена вводить санитарные пропуска для ресторанов Европа 14:51
На совместном заседании Рабочих групп Межведомственного центра в Гадруте обсуждены проделанные и предстоящие работы в Карабахе (ФОТО) Политика 14:50
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу Швейцарии Политика 14:39
Обнародованы данные по добыче газа на месторождениях АЧГ и "Шах Дениз" Энергетика 14:28
Азербайджан проводит масштабные восстановительные работы в Карабахе - экс-депутат парламента Израиля Политика 14:24
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 14:21
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Узбекистане Узбекистан 14:17
Азербайджан экспортировал свыше 3 млрд кубометров газа в Европу Энергетика 14:14
Распространенная Арменией информация об обстреле со стороны частей азербайджанской армии является необоснованной - минобороны Политика 14:13
Мевлют Чавушоглу поблагодарил Президента и народ Азербайджана Азербайджан 13:59
В Туркменистане ожидают рост розничного товарооборота Финансы 13:59
Минтруда Азербайджана закупит компьютерную технику Тендеры 13:54
Организована поездка в Агдам азербайджанских выпускников зарубежных вузов (ФОТО) Азербайджан 13:32
Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении лесных пожаров в Турции (ВИДЕО) Азербайджан 13:16
АО "Узбекнефтегаз" завершило строительство 26 скважин Энергетика 13:11
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра Политика 13:07
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла Общество 12:52
Порт Стамбул в I полугодии перевалил свыше 250 тыс. тонн грузов Турция 12:48
Крупный НПЗ в Туркменистане наладил производство авиационного топлива новой марки Энергетика 12:46
В Генпрокуратуру переданы материалы в связи с экологическим ущербом Зангиланскому и Джебраильскому районам Азербайджан 12:44
Турецкий порт BOTAS в I полугодии перевалил более 6 млн тонн грузов Турция 12:42
Ненефтяной экспорт Азербайджана в I полугодии превысил $1 млрд Экономика 12:38
США хотят довести долю продаж электромобилей до 40% к 2030 году США 12:26
Чехия намерена отменить коронавирусные меры, если в сентябре улучшится эпидемситуация Европа 12:24
Крупнейшая в Грузии компания по производству комбикормов приступает к строительству нового завода Строительство 12:22
Два Юлиуса в Гулбене – об азербайджанских коврах рассказали в Латвии (ФОТО) Культура 12:21
В Токио обновлен максимум суточных заражений коронавирусом Другие страны 12:21
Армения все еще предъявляет территориальные претензии Азербайджану - МИД Политика 12:12
Пакистан всегда поддерживает Азербайджан - посол Политика 12:10
В Азербайджанском университете языков открылся Пакистанский культурный центр (ФОТО) Политика 12:05
В Азербайджане созывают внеочередную сессию парламента Политика 11:45
Флора Керимова награждена орденом "Шараф" - Распоряжение Политика 11:38
Рост индекса деловой активности в Узбекистане в июне 2021 года составил 3,4 процента Бизнес 11:37
В Азербайджане подорожали золото и серебро (ОБЗОР) Финансы 11:34
Порты Турции перевалили около 30 млн тонн грузов из России Турция 11:33
В Милли Меджлис направлено представление о лишении неприкосновенности депутата Эльданиза Салимова Политика 11:31
Обзор основных событий в транспортном секторе Азербайджана за неделю Транспорт 11:09
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе Политика 11:08
Порты Турции перевалили почти 2 млн тонн грузов с Мальты Турция 11:03
Порты Турции перевалили почти 11 млн тонн грузов из Италии Турция 10:41
Названы причины подорожания бензина в Азербайджане Энергетика 10:28
Обзор основных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 10:27
Госдеп США одобрил поставку Израилю партии новых транспортных вертолетов США 10:21
Порты Турции перевалили более 250 тыс. тонн грузов из Албании Турция 10:14
Узбекистан и Япония обменялись мнениями по ситуации в Афганистане Узбекистан 10:13
СП в Казахстане закупит запчасти для двигателя Тендеры 10:12
В Грузии зафиксирован значительный экономический рост Бизнес 10:11
Манат на этой неделе подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР) Финансы 10:06
В Баку состоялась торжественная церемония срезки со станка карабахского ковра "Ханлыг" (ФОТО) Культура 10:06
Дезинформация Армении призвана скрыть потери в ее армии от общества - эксперт Политика 10:04
Казахстанское АО закупит инструменты для распределительных газовых хозяйств Тендеры 09:52
Казахстанское АО привлечет услуги по ремонту систем водоснабжения Тендеры 09:48
Илон Маск поддержал разработчика игр Epic Games в споре с Apple США 09:47
Нефтегазовая компания Казахстана закупит аккумуляторы Тендеры 09:44
Ливанский авиаперевозчик начинает полеты в Тбилиси Транспорт 09:37
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 09:37
В Узбекистане выявлено еще 924 случаая заражения коронавирусом Узбекистан 09:30
Восьмое чувство и восемь нот Джамала Гурбанова: Особое видение окружающего мира и отражение духовной сущности (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 09:28
Консорциум в Туркменистане объявил тендер на закупку оборудования Тендеры 09:12
Товарооборот между Азербайджаном и Россией меньше подвержен влиянию мировых цен на энергоносители - минпромторг РФ Экономика 08:44
Два поезда столкнулись в Бостоне: более 20 пострадавших США 08:29
Британские пловцы с рекордом мира выиграли смешанную комбинированную эстафету Спорт 08:03
В США число госпитализаций с COVID-19 достигло рекордных за пять месяцев показателей США 07:31
Безос перестал быть богатейшим человеком в мире В мире 07:02
Двадцать один новый случай заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде в Токио Другие страны 06:35
Побеспокоившая гризли в нацпарке женщина предстанет перед судом в США США 06:12
Байден считает вероятным введение в США новых ограничений из-за пандемии США 05:52
США возобновили ускоренную депортацию нелегальных иммигрантов в Центральную Америку США 05:28
В Telegram появились новые функции ИКТ 05:09
Британские триатлонисты стали первыми олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете Спорт 04:41
Власти США изучают меры по введению принудительной вакцинации США 04:26
Исследование в Аргентине показало безопасность комбинации "Спутника V" с другими вакцинами Другие страны 03:50
Золото Олимпиады принесло американке сотни тысяч подписчиков в Instagram В мире 03:22
Нефтеперерабатывающее предприятие на севере Ирака подверглось ракетной атаке Арабские страны 03:01
Все новости