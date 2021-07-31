Иран 4-ый по величине импортер риса в мире

Иран является четвертым по величине импортером риса в мире с ежегодными закупками 1,2 миллиона тонн на сумму 880 миллионов долларов, главным образом из Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, говорится в отчете Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Ирана.

В то же время, страна является 65-м экспортером риса в мире, так как она экспортирует 4000 тонн риса на сумму 2,5 миллиона долларов, в основном, в Турцию, Канаду и Германию.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, потребление риса на душу населения в Иране составляет 36 кг по сравнению с 67,9 кг в развивающихся странах, 12,4 кг в развитых странах и среднемировым показателем 56,9 кг.

Провинция Мазандаран является крупнейшим производителем риса в Иране с годовой производительностью 930 000 тонн, за ней следуют Гилян с 700 000 тонн, Хузестан с 403 000 тонн, Голестан с 357 000 тонн и Фарс с 84 500 тонн.