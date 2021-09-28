Торговля Ирана с ЕС превысила 2,5 миллиарда евро

В течение первых семи месяцев 2021 года (январь-июль) товарооборот 27 членов Европейского Союза и Ирана составил 2,58 млрд евро, что на 2,61% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Объем торговли Ирана с европейскими странами в июле также снизился на 19% в годовом исчислении и составил 334,59 миллиона евро.

По данным Евростата Германия оставалась главным торговым партнером Ирана в течение рассматриваемых семи месяцев. Страны обменяли товаров на сумму 1,01 млрд. евро, что на 7,05% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

На втором месте Италия с объемом торговли с Ираном 347,96 млн. евро. Сравнение цифр в годовом исчислении указывает на сокращение торговли на 10,97%.