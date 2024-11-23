Управление портов и мореплавания иранской провинции Хузистан сэкономило большие средства

БАКУ /Trend/ - Управление портов и мореплавания провинции Хузистан на юго-западе Ирана сэкономило 1 миллиард долларов.

Как сообщает Trend, об этом сообщил местным СМИ заместитель директора Управления портов и мореплавания иранской провинции Хузистан Мохаммед Назари.

По его словам, указанные средства были сэкономлены в результате производства необходимого портам оборудования компаниями-стартапами. Оборудование и расходные материалы, заказанные Управлением портов и мореплавания иранской провинции Хузистан, производятся начинающими компаниями.

Назари отметил, что также в прошлом году по заказу Управления портов и мореплавания провинции Хузистан в самой стране было изготовлено и сдано в эксплуатацию судно Airbot. Данное судно имеет длину 7 метров и мотор мощностью 570 лошадиных сил, может перевозить 5 человек.

Представитель управления добавил, что в прошлом году стартап-компаниями было произведено 4 единицы пожарного оборудования мощностью 36 бар, что позволило сэкономить 25 тысяч долларов.

Назари отметил, что оборудование для диагностики также было произведено стартапами. Это позволило сэкономить 65 тысяч долларов.

Отметим, что иранская провинция Хузистан имеет протяженность береговой линии 1 186 км. Основными портами этой провинции являются Имам Хомейни, Шадган, Абадан, Хоррамшехр, Чавибде, Арвандкенар и Саджафи.

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