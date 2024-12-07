Транзит грузов через западные порты иранской провинции Ормузган увеличился

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) транзит грузов через порты на западе провинции Ормузган, расположенной на юге Ирана, вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 г.).

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам, начальник Управления западных портов и мореплавания иранской провинции Ормузган Муртаза Салари.

По его словам, за 8 месяцев через западные порты провинции Ормузган было перевезено 373 тысячи тонн нефти и ненефтяных продуктов.

Салари отметил, что за 8 месяцев было перевезено 160 620 легковых автомобилей. Легковые автомобили в основном поставлялись в страны Центральной Азии и Ирак.

По его словам, за 8 месяцев в западных портах провинции было загружено и выгружено 135 051 TEU-контейнеров весом 1,4 миллиона тонн. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что на западе иранской провинции Ормузган действуют 10 портов. Среди этих портов более активны Ленге, Сарак, Сири и Лаван.