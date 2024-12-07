Увеличился экспорт ненефтяных продуктов через таможню иранской провинции Южный Хорасан

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 года) экспорт ненефтяной продукции через таможни провинции Южный Хорасан, расположенной на северо-востоке Ирана, вырос на 42 процента в стоимостном выражении и на 28 процентов в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ генеральный директор Таможенного управления провинции Южный Хорасан Мохаммед Кухгерд.

По его словам, за 8 месяцев через таможни иранской провинции Южный Хорасан было экспортировано 1,9 миллиона тонн ненефтяных продуктов на сумму около 602 миллионов долларов.

За 8 месяцев через таможни провинции в основном экспортировались цемент, керамика, овощи, каучуковые изделия, яйца, шины для легковых автомобилей и многое другое.

М.Кухгерд сказал, что продукция в основном экспортируется в Афганистан, Пакистан, Ирак, Туркменистан и Узбекистан.

Отметим, что согласно отчету Таможенной администрации Ирана, за 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 года) экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил около 104 миллионов тонн на сумму около 38,2 миллиарда долларов. Экспорт ненефтяных продуктов Ирана вырос на 18 процентов в стоимостном выражении и на 14,6 процента в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 года).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!