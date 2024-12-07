Национальная компания южных нефтяных зон Ирана объявила о планах по сбору факельных газов

БАКУ /Trend/ - Национальная компания южных нефтяных зон Ирана ведет работы по ежедневному сбору 920 миллионов кубических футов (около 26 миллионов кубометров) факельного газа (flare gas) .

Об этом сообщил местным СМИ исполнительный директор Национальной компании южных нефтяных зон Ирана Ибрагим Пирамун, передает Trend.

По его словам, к концу текущего иранского года (20 марта 2025 года) в Национальной компании южных нефтяных зон Ирана будет собрано 70 миллионов кубических футов (около 1,98 миллиона кубометров) факельного газа. В связи с этим будет введена в эксплуатацию газонапорная станция Гачсаран-2 мощностью 45 миллионов кубических футов (около 1,27 миллиона кубометров), газонапорная станция Гачсаран-4 мощностью 25 миллионов кубических футов (около 708 тысяч кубометров).

Пирамун отметил, что в рамках 8 проектов по сбору 250 миллионов кубических футов (около 7,08 миллиона кубометров) факельного газа на участках Марун и Ахваз на территории Национальной компании южных нефтяных зон было подписано соглашение с нефтехимической компанией Marun до 2026 года. В рамках этих проектов ведется работа.

Он напомнил, что в рамках Национальной компании Южных нефтяных зон подписан контракт с компанией Bid-Boland Gas Processing в Персидском заливе на сбор 600 миллионов кубических футов (примерно 17 миллионов кубических метров) факельного газа до 20 марта 2028 года. Работы по этому проекту уже начаты.

Отметим, что Национальная компания южных нефтяных зон Ирана, связанная с Национальной нефтяной компанией Ирана, владеет 45 крупными и мелкими месторождениями углеводородов на площади 400 тысяч квадратных километров от иранской провинции Бушер до северной провинции Хузистан. На территориях этой компании добывается около 80 процентов сырой нефти Ирана и 16 процентов газа.

Все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования. Иран может использовать около 30 процентов, а 70 процентов остается неиспользованным под землей.

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